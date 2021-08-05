التنمية المحلية حول حياة كريمة: «نسعى لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للقرى»

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قال اللواء خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حريص على المتابعة الدورية مع المحافظين، فيما يخص المشروعات القومية التي تهتم المواطنين على مختلف القطاعات الخدمية.

وتابع «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن وزير التنمية المحلية اجتمع مؤخرًا مع محافظ الغربية، لمناقشة وعرض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج تطوير الريف المصري، في اطار الاشراف على البنية التحتية لكل قرى الريف المصري، من طرق وصرف صحي، ومشروعات إنارة، وفصول دراسية.

ولفت إلى أن الوزارة تتعاون مع كافة الوزارةالمصرية لخدمة المواطن المصري، ويتم التواصل مع المحافظين للإطلاع على نسبة تنفيذ المشروعات المختلفة، ويتم تقديم الدعم الكامل لكافة المحافظات، وإزالة كافة المعوقات التي قد تحول دون تنفيذ المشروعات في التوقيت المحدد، في اطار تنفيذ المبادرة الرئيسية «حياة كريمة».