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رأس البر تستقبل فرقة المطرية التلقائية

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رأس البر تستقبل فرقة المطرية التلقائية رأس البر تستقبل فرقة المطرية التلقائية

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اهتماما من وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بتحقيق أعلى درجات الإنتشار للثقافة والفنون والوصول للجمهور بفن هادف يرقى بالذوق العام

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، لليوم الرابع على التوالي تقديم الأنشطة الفنية بمصيف برأس البر ضمن فعاليات «صيف بلدنا» بفرع ثقافة دمياط بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله

بدأت الفعاليات بفقرة شعرية للشاعر أحمد راضي اللاوندي، تلاها تقديم الفقرات الفنية ومنها عرض لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية بقيادة الفنان خالد الشناوى، وتقديم أغانى الصولو والدويتو، وأغنية أنا صياد من المطرية، مع مواهب أخرى منها ساندى وأغنية « اليوم في عيد وحلوين من يومنا والله»، كما شارك أحمد الغصناوى بأغانى تنوعت بين الوطنى والعاطفى، إلى جانب فقرة إستعراضية لفن التنورة على أغانى سلام الله يا طه، طلع البدر علينا، بجانب فقرة الطرب الشعبى للفنان عصام محمد، وقدم الفنان جمال درويش على آلة السمسمية أغنية «صيادين المطرية»، وشارك مدير الفرقة طاهر رجب بأغنية «عاش اللى قال»، وقدم المنولوجيست جمال درويش منلوج «من البيت للغيط».

المصرى اليوم

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