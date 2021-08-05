رئيس «جامعة الأقصر» يتفقد أعمال تجهيز ورفع كفاءة العمارات السكنية للطلاب

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أجرى الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، جولة ميدانية بمدينة طيبة الجديدة لمتابعة تجهيز ورفع كفاءة العمارات السكنية لطلاب الجامعة .

وتفقد رئيس الجامعة يرافقه جمال السيد، أمين عام الجامعة المساعد، سير العمل بدار الضيافة للوقوف على مدى الانتهاء من التشطيبات الأخيرة بداخله، ومعاينة غرف دار الضيافة والمرافق والتجهيزات، وقاعات المؤتمرات والاجتماعات والمطعم والمطبخ وغرف التبريد والإعاشة .

وأكد الدكتور محمد محجوب، حرص الجامعة على توفير كافة التسهيلات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الوافدين والمستثمرين بالمحافظة من خلال توفير سكن فندقي متكامل .

وتابع رئيس الجامعة جولته بتفقد أعمال تجهيز ورفع كفاءة العمارات السكنية لطلاب الجامعة وعددها 4 عمارات سكنية، والتأكد من تطبيق المواصفات الفنية المطلوبة .. يأتي ذلك في إطار استعدادات المدن الجامعية بجامعة الأقصر لاستيعاب الطلاب الجدد تزامنا مع قرب بدء الدراسة بالكليات الجديدة بمدينة طيبة.