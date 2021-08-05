سفارة باكستان في القاهرة تندد بإلغاء الهند الحكم الذاتي لكشمير : نفس ممارسات إسرائيل

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نددت سفارة باكستان في القاهرة بإلغاء الحكم الذاتي الهندي لإقليم كشمير في الذكرى الثانية لقرار نيودلهي، وعرضت السفارة مساء اليوم الخميس خلال الحفل صور وفيديوهات لما وصفته السفارة بأنها جرائم ضد الإنسانية، وذلك في حضور ، القنصل العام شفكت على والعقيد نافيد أحمد الملحق العسكري الباكستاني ، والمستشار الإعلامي محمد فيصل

قال القائم بالأعمال الباكستاني شاه نزار خان، إنه منذ احتلال الهند لكشمير منذ عام 1948، ظل الكشميرون يواجهون الظلم حتى أصبحت سجن مفتوح في العالم تستخدم الذخيرة الحية ومنذ عامين استشهد 390 كشميري ، وتم توثيق عمليات القتل من قبل منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة

وأضاف أن الهند انتهكت اتفاقية جنيف الرابعة المتمثلة في الحرمان من الغذاء ، ولفت إلي أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بقراراته جعلت هناك أوجه شبه بين ماتمارسه الهند وإسرائيل سواء في كراهية و معادية المسلمين أو الفصل العنصري الديموغرافي ، مؤكدا التزام بلاده بدعم قضية كشمير ، مشيرا إلى أن تضحية وصمود الكشميريين دليل علي تمسكهم بقضيتهم

وأكد أن الصمت الدولي يشجع الهند علي انتهاك حقوق الانسان، موضحا أن الهند تضرب عرض الحائط بميثاق الأمم المتحدة، داعيا العالم للتحرك لوقف معاناة الكشميريين

وقال الرئيس الباكستاني عارف علوي، إن الهند قامت بانتهاك القانون الدولي والأعراف الدولية وحاولت تغيير التركيبة الديموغرافية ومنعت ممارسة حق تقرير المصير وخلقت بيئة من الخوف والفوضى وعاش أبناء الأقليم حصار عسكري غير مسبوق ولاتزال القيادات الكشميرية مسجونة بتهم ملفقة في محاولة لكسر إرادة الشعب



وأكد علوي رغبة الشعب الباكستاني والكشميري في تحقيق السلم والاستقرار، داعيا المجتمع الدولي للضغط علي الهند بوقف حملتها القمعية، مؤكدا ضرورة الحل السلمي للنزاع

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ، إن الهند فشلت في كسر إرادة أبناء كشمير الذين يواجهون القتل والتعذيب وهدم المنازل ، مؤكدا أن الإجراءات غير القانونية أحادية الجانب في إلغاء الحكم الذاتي للإقليم تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

وأكد أن بلاده لديها أقصى درجات الاحترام لشعب كشمير لشجاعتهم ، ودعا الأمم المتحدة لمحاسبة الهند علي جرائمها ضد شعب كشمير

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن المجتمع الدولي وباكستان يرفضان طمس الهوية في مواجهة القيود المفروضة وتدمير المنازل ، مؤكدا أن نيودلهي فشلت في القضاء على عزيمة الشعب، مؤكدا أن الهند لم تف بوعودها، في حين أن هناك أمل أن يعيش 1.5 مليار شخص للسلام