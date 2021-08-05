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السفير الروسي بالقاهرة: ملف حل سد النهضة يجب حله على طاولة المفاوضات

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السفير الروسي بالقاهرة: ملف حل سد النهضة يجب حله على طاولة المفاوضات السفير الروسي بالقاهرة: ملف حل سد النهضة يجب حله على طاولة المفاوضات

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قال السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إن تنطلق من أن ملف سد النهضة يجب حله على طاولة المفاوضات، وإيجاد حلول مقبولة من الطرفين.

وأضاف «بوريسينكو» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن تسعى لوجود اتفاق إلزامي، ولذلك فنحن ننطلق من أن هذا القرار الذي يمكن أن يكون مقبول لكل الأطراف بما فيها مصر هو ما يجب أن يكون أساسًا للاتفاق بين الدولتين لأننا نتفهم جيدا اهمية الحيوية لمياه النيل وهذا النهر للمصريين

المصرى اليوم

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