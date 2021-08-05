وفاة مدمن بجرعة مخدرات زائدة بطوخ

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لقى عاطل مصرعه إثر تناول جرعة مواد مخدرة زائدة في مقابر بقرية في دائرة مركز شرطة طوخ أدى إلى مصرعه في الحال، تم نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة طوخ، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بقرية دندنا التابعة لدائرة المركز، يفيد بالعثور على جثة لشاب «ع.م» ٢٩ سنة بمقابر القرية.

انتقلت على الفور قوات الأمن، وبالفحص تبين أنه أثناء تناول جرعة مواد مخدرة زائدة لقى مصرعه، ووجد بملابسه حقن ومواد مخدرة، تم التحفظ على الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق.