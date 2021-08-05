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السبت.. انطلاق اختبارات القدرات بجامعة الأقصر (الرابط)

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السبت.. انطلاق اختبارات القدرات بجامعة الأقصر (الرابط) السبت.. انطلاق اختبارات القدرات بجامعة الأقصر (الرابط)

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أعلن الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة انهت استعداداتها لاختبارات القدرات التي تنطلق يوم السبت المقبل 7 أغسطس الجاري بكليتي الفنون الجميلة والسياحة والفنادق .

ووجه رئيس الجامعة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد و التزام الطلاب بارتداء الكمامات و الحفاظ على التباعد و تعقيم مقار أداء الاختبارات بصورة مستمرة، والالتزام بالشفافية في مختلف مراحل الامتحانات مشيرًا انه يتم التسجيل لاختبارات القدرات الكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الالكتروني التالي https://bit.ly/3yrey0t .

ويلتزم الطالب بإحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول لضمان السلامة من الفيروسات، وارتدائها أثناء إجراء جميع الاختبارات وخاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات .

وشدد الدكتور محمد محجوب، على ضرورة الالتزام بالإرشادات العامة والتي تمنع الحضور بالهاتف المحمول أو أي اجهزة الكترونية ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه هاتف محمول حتى لو كان مغلقا أو أي اجهزة الكترونية أخرى، والحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل، وعدم السماح لأولياء الأمور بدخول الكليات، وكذلك منع تصوير الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حال تصوير أي اختبار أو نشره في أي وسيلة رقمية أو غير رقمية .

وأوضح رئيس الجامعة شروط القبول بكل كلية حيث يتطلب القبول في كلية الفنون الجميلة حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبارات (الرسم + التصميم)، ويتطلب القبول في كلية السياحة والفنادق حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبار كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

المصرى اليوم

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