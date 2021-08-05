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اتهام فرنسيَين رسمياً بمحاولة اغتيال رئيس مدغشقر

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اتهام فرنسيَين رسمياً بمحاولة اغتيال رئيس مدغشقر اتهام فرنسيَين رسمياً بمحاولة اغتيال رئيس مدغشقر

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ضمت لائحة المتهمين في مؤامرة لاغتيال رئيس مدغشقر أندريه راجولينا الفرنسيين فيليب ف. وبول ر. اللذين مثلا أمام قاض الأربعاء، كما أعلن محاموهما الخميس.
وقرر القاضي اتهامهما رسمياً واحتجازهما في سجن شديد الحراسة، بعد توقيفهما منذ أسبوعين.

وقال إيتيين دو فيلبان محامي فيليب ف: «لا نعرف سبب هذا القرار».

ومثل 21 مشتبهاً، بينهم موظف في البنك المركزي لمدغشقر، أمام محكمة أنتاناناريفو الأربعاء.

وحسب وكالة أنباء «تاراترا» الحكومية، سجن 11 منهم فقط، ولم تنشر الأسماء إلا بالأحرف الأولى.

وقال ويلي رازافينجاتوفو محامي بول ر. إن القاضي الذي يترأس الجلسة: «شخص نزيه ومستقل».

وأضاف أن الفرنسيَين متهمان بتعريض أمن الدولة للخطر، والتآمر لقتل الرئيس، والتعامل مع مجرمين.

وتابع رازافينجاتوفو للصحافيين «نأمل أن يستمر التحقيق بهذه الطريقة دون ضغوط من خارج المحكمة» مضيفاً أنه يأمل أن تبث المحاكمة على التلفزيون.
وفي الشهر الماضي، أعلن مسؤولون في مدغشقر إحباط مؤامرة لاغتيال راجولينا.

واستولى راجولينا على السلطة في مارس 2009 من مارك رافالومانانا بدعم من الجيش.

وفاز في الانتخابات الأخيرة في ديسمبر 2018 على منافسه الرئيسي وسلفه رافالومانانا في تصويت طالته ادعاءات بالتزوير.

المصرى اليوم

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