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غلق مراكز الدروس الخصوصية بسيدي سالم والحامول

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غلق مراكز الدروس الخصوصية بسيدي سالم والحامول غلق مراكز الدروس الخصوصية بسيدي سالم والحامول

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شهدت مدينتا الحامول وسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ ،حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية،تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ.

فأشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم ،على غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية ،بحضور اللجنة المشكلة للمرور على الدروس الخصوصية،

وتستمر الحملة في غلق السناتر، حفاظا على صحة الطلاب.

كما تابع عصام القصيف ،رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة مكبرة لغلق سناتر الدروس الخصوصية أسفرت عن غلق ثلاث سناتر بالتنسيق مع الشرطة، وسيتم تعميم الحملات على قرى مركز الحامول.

المصرى اليوم

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