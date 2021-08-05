ميرنا الهلباوي تعلن عودتها لخطيبها محمد عطية: «بعدنا كان أكبر غلطة»

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أعلنت الإعلامية، ميرنا الهلباوي عودتها لخطيبها الفنان محمد عطية مرة أخرى، بعدما أعلنت مؤخرا خبر انفصالهما .

ونشرت ميرنا صورة تجمعها مع خطيها، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها تعليقاً رومانسي، قائلة: «لم ننتهي بعد.. سوف نستمر في المحاربة بالمعنى الحرفي والمجازي من أجل حبنا»، ليرد عليها عطية في التعليقات قائلًا: «بعدنا كان أكبر غلطة أنا ماليش غيرك.. انتي أحسن حاجة حصلتلي في حياتي».

وكانت هنأت ميرنا الهلباوي نجم ستار أكاديمي محمد عطية خطيبها السابق، بمناسبة عيد ميلاده، بعد انفصالهما، وشاركت صورة له ورسالة عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».