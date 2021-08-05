أخبار عاجلة

المكسيك تسجل 7172 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و272 وفاة -
"فيصل بن مشعل": منصة "إحسان" دعمت العمل الخيري لموثوقيتها في إيصال التبرعات للمستحقين -
الحرارة والأمطار والغبار.. هكذا لخّص "الحصيني" توقعاته لأجواء الثلاثاء -
الصين تسجّل 42 إصابة جديدة بكوفيد-19.. ولا وفيات -
الصين... «الرأسمالية الحمراء» فى مفترق طرق -
الأكثر مبيعًا -
ترجمات .. دور الحلول السياسية العرجاء فى الشرق الأوسط بـ«الأزمات الشرقية» -
ذاكرة الكتب .. «مصر بين عهدين».. توفيق الحكيم يرصد تفاصيل «الروح المصرية» بين عبدالناصر والسادات -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 1373 إصابة جديدة و1062 بتونس و107 بمصر -
فِرار أكثر من 10 آلاف كاميروني إلى تشاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

ميرنا الهلباوي تعلن عودتها لخطيبها محمد عطية: «بعدنا كان أكبر غلطة»

Print
ميرنا الهلباوي تعلن عودتها لخطيبها محمد عطية: «بعدنا كان أكبر غلطة» ميرنا الهلباوي تعلن عودتها لخطيبها محمد عطية: «بعدنا كان أكبر غلطة»

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلنت الإعلامية، ميرنا الهلباوي عودتها لخطيبها الفنان محمد عطية مرة أخرى، بعدما أعلنت مؤخرا خبر انفصالهما .

ونشرت ميرنا صورة تجمعها مع خطيها، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها تعليقاً رومانسي، قائلة: «لم ننتهي بعد.. سوف نستمر في المحاربة بالمعنى الحرفي والمجازي من أجل حبنا»، ليرد عليها عطية في التعليقات قائلًا: «بعدنا كان أكبر غلطة أنا ماليش غيرك.. انتي أحسن حاجة حصلتلي في حياتي».

وكانت هنأت ميرنا الهلباوي نجم ستار أكاديمي محمد عطية خطيبها السابق، بمناسبة عيد ميلاده، بعد انفصالهما، وشاركت صورة له ورسالة عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصين... «الرأسمالية الحمراء» فى مفترق طرق

الصين... «الرأسمالية الحمراء» فى مفترق طرق

الأكثر مبيعًا

الأكثر مبيعًا

ترجمات .. دور الحلول السياسية العرجاء فى الشرق الأوسط بـ«الأزمات الشرقية»

ترجمات .. دور الحلول السياسية العرجاء فى الشرق الأوسط بـ«الأزمات الشرقية»

ذاكرة الكتب .. «مصر بين عهدين».. توفيق الحكيم يرصد تفاصيل «الروح المصرية» بين عبدالناصر والسادات

ذاكرة الكتب .. «مصر بين عهدين».. توفيق الحكيم يرصد تفاصيل «الروح المصرية» بين عبدالناصر والسادات