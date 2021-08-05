الأمم المتحدة قلقة من اللقاحات غير المستخدمة وتعرض مساعدة الحكومات

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قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الخميس إن المنظمة الدولية قلقة من وضع لقاحات الوقاية من كوفيد-19 التي لم تستخدم، مؤكدا استعداد المنظمة للمساعدة لكن إذا طلبت الحكومات ذلك.

وتظهر بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن مبادرة كوفاكس لتوزيع اللقاحات أرسلت حتى الآن 186.2 مليون جرعة في 138 دولة، وتهدف المبادرة لإيصال ملياري جرعة للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول نهاية العام الجاري.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين «نحن قلقون للغاية من الأوضاع التي لم تستخدم فيها اللقاحات، إما لأسباب إدارية أو لغياب الرعاية المناسبة أو بصراحة بسبب التردد المتعلق بتلقي اللقاحات».

وأضاف «تلك حكومات ذات سيادة وعليها المسؤولية الأخلاقية ومسؤوليات أخرى لضمان تلقي مواطنيها اللقاحات بمجرد توفرها... نحن على استعداد للمساعدة بناء على طلب الحكومات».