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متحدث البترول يكشف عدد محطات الغاز التي ستدخل الخدمة قريبا

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متحدث البترول يكشف عدد محطات الغاز التي ستدخل الخدمة قريبا متحدث البترول يكشف عدد محطات الغاز التي ستدخل الخدمة قريبا

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قال الإعلامي حمدي عبدالعزيز، وكيل وزارة البترول، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تم الانتهاء من 185 محطة غاز ودخلت الخدمة بالفعل، وجار الانتهاء من تشغيل 71 محطة تموين غاز جديدة للسيارات تمهيدًا لدخولها الخدمة.

وأضاف حمدي عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: «نستهدف انتشار المحطات، لأن تواجد تلك المحطات في هو حجر الزاوية لنجاح هذه المبادرة، وذلك لتطمين المواطنين في حال رغبتهم في تموين سياراتهم».

وتابع أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، يعقد اجتماعًا أسبوعيًّا دوريًّا مع مسؤولي الشركة القابضة للاطمئنان على متابعة تنفيذ برنامج التوسع في محطات الغاز الطبيعي للسيارات ضمن المبادرة الرئاسية لدعم التوسع في استخدامه.

المصرى اليوم

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