مؤتمر الإيدز بالإسكندرية: العالم يستهدف القضاء على المرض في 2030.. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته (صور وفيديو)

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أكد خبراء ومسؤولون ومهتمون بمكافحة الوصم والتمييز ضد مرضى الايدز، على أن العالم يستهدف القضاء على مرض نقص المناعة البشرية (الإيدز)، بحلول عام 2030، مشيرين إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التي اهتمت بهذا الشأن بإنشاء البرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز.

وقال هانى موريس مدير كاريتاس مصر والدلتا (الاسكندرية)، أنه خلال السنوات الأخيرة تسعى القيادة السياسية إلى دمج الفئات المهمشة داخل المجتمع المصرى، بهدف خلق مجتمع خال تماماً من الوصم والتمييز، للتعايش مع مرض الايدز، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي يحققها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «موريس»، خلال اللقاء الأول للقادة وصانعى القرار، والذى نظمته جمعية كاريتاس مصر والدلتا (الاسكندرية)، مساء اليوم الخميس، بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في وزارة الصحة، تحت شهر «معاً نحو مجتمع خالى من الوصم والتمييز»، بحضور ومشاركة القادة المجتمعين ومديري القطاعات الحكومية المعنية واعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن الجمعية أولت اهتمام كبير بالفئات المهمشة مثل الأطفال بلا مأوى والأطفال المشردين ولدينا اثنين من أطفال بلا مأوى تم عمل برامج تأهيلية لهما ومتابعتهم في التعليم ومكافحة الوصم والتمييز إلى حصلوا على مؤهلات عليا أحدهم تخرج من كلية الهندسة «مدني»، والاخر من كلية الحاسب الالى، فضلا عن ممارسة فنون البيانو والرسم وحصل أحدهما على جائزة من منظمة اليونسكو ضمن 12 شخص على مستوى العالم.

ولفت إلى أنه يتم مواجهة الوصم بالتوعية وبرامج التأهيل، فضلا عن ان الدستور نص على المساواة، مشيرا إلى أنه إذا تم رصد حالات وصم وتمييز يتم التدخل على الفور من خلال المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى.

وقال أن مصر بها 6 مليون لاجئ من الدول العربية، ومصر الدولة الوحيدة في العالم التي لا تبنى مخيمات للاجئين ويتم معاملتهم نفس معاملة المصريين باعتبار ان مصر وطنهم الثانى والتى هي دولة مضيافة منذ أيام سيدنا ابراهيم وعيسى عليهما السلام، ويحصلون على كل الخدمات .

وكشف ان كاريتاس مصر، تستهدف سنوياً من جميع الفئات والبرامج لديها من 1.5 إلى 2.5 مليون مستفيد، يمثلون كافة القطاعات والبرامج ما بين أطفال معرضين للخطر وأسرهم وتنفيذ مشروعات صغيرة كتمكين اقتصادي وتمكين المرأة ومكافحة العنف وختان الإناث والأطفال قبل المدرسة ومكافحة الجذام ومرض الإيدز والمتعايشين معه.

وقال الدكتور عادل ملك، استشارى الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية السابق، استشارى كاريتاس مصر الحالى، أن أسباب الوصم والتمييز تندرج في نقص المعلومات والمفاهيم الخاطئة والربط بسلوكيات مرفوضة مجتمعيا والخوف والصمت والأخلاقيات المرفوضة، مشيرا إلى أن الإيدز موجود في كل مكان ولا يجوز ان يكون لدينا إحساس كاذب بعدم انتشار المرض .

وأوضح خلال مشاركته في المؤتمر، ان الوصم والتمييز له آثار سلبية من بينها الامتناع عن الامتثال للتشخيص وعدم الإقبال على الخدمات الوقائية، وعدم الإفصاح والإدانة ورفض تقديم الخدمة والخدمة المنقوصة والتهميش المجتمعى والتفكك الأسرى.

وأضاف ان المستهدف عالمياً القضاء على فيروس الايدز كمشكلة صحية عالمية بحلول 2030، بواقع 95% استجابة و95% علاج و95% تسخيص، وذلك حسبما أقرته منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن مصر من اوائل الدول التي لها باع في مكافحة الايدز من خلال انشاء البرنامج الوطنى لمكافحة الايدز، إلا ان البرنامج لا يستطيع الوصول إلى 105 مليون شخص في مصر، ما يستلزم دخول المجتمع المدنى على الخط مع الدولة في هذا المجال، لافتاً إلى أنه للأسف الشديد فإن عدد الجمعيات العاملة في مجال مكافحة الايدز دعم المتعايشين في مصر لا يتعدون أصابع اليد الواحدة.

وقال ايهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ، ان هناك اتفاقيات ومواثيق دولية في هذا الامر وقعت عليها مصر وبالتالى فإن تفعيلها يمثل قوانين، داعياً إلى ضرورة مواجهة التمييز بشتى صوره وليس وصم مصابى الايدز فقط، أو التحرش ضد المرأة أو التنمر مثلاً، لأنه ليس معقولا ان كل مشكلة نسن لها تشريع وحدها أو قانون وانما يكون التشريع لمكافحة كافة انواع الوصم والتمييز.

وأوضح «زكريا»، ان الإعلام يمثل دور كبير جدا في هذا الأمر ويسبق الدور المجتمعى، ثم يأتي بعدهما الدور التشريعى والنيابى المتمثل في مجلسى النواب والشيوخ، لوضع التشريعات والقوانين المنظمة لهذا الامر، والموضوع برمته هو مشكلة ثقافة مجتمع ليس إلا، خاصة وانه معدلات التحرش ضد المرأة زادت خلال السنوات الاخيرة بشكل اكبر بكثير عن الماضى التي لم يكن فيها قوانين ولا تشريعات تجرم التحرش.

وقال احد المتعافين من الحاضرين في المؤتمر، والذى وجه الشكر لـ«المصرى اليوم»، لاتاحة الفرصة لعرض تجربته مع المرض، أنه عرف بإصابته بفيروس الإيدز في عام 2017، وقتما كان يعيش خارج مصر وعندما تم فحصه عند الأطباء أخبروه بأنه مصاب بالايدز، وهو ما أصابه بالصدمة.

وأضاف :«اتصدمت صدمة كبيرة والحياة اسودت في عينى وشغلى ودنيتي كلها باظت ونزلت مصر وخلال الفترة دى دخل في أمور ليس جيدة، والحياة كانت قدامى سودة والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز قدمولى الدعم والمشورة».

وقال إنه كان مجرد ابتلاء من الله وأنه بفضل الدعم من الدولة والعلاج الذي يحصل عليه بالمجان، وصل إلى مرحلة جيدة.

وأوصى المشاركون في اللقاء، بالتضامن الكامل ومناصرة حقوق المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري الإيدز كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان دون أي انتقاص أو تقصير، والرفض الكامل لاي ممارسات تنتقص من هذا الحق، والرفض الكامل لتهميش المتعايشين وعزلهم مجتمعيا أو ممارسة سلوكيات تتسم بالوصم والتمييز الغير مبرر سواء للمتعايشين والتأكيد على حق المتعايش في الرعاية والدعم وإتاحة خدمات عالية الجودة وخالية من الوصم والتمييز، وحتميه تكاتف القطاعات المختلفة المعنية بالقضية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعايشين.

كما أوصى الحاضرون بالتنسيق بين البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز ومؤسسات المجتمع المدني لتعظيم دور الاستجابة الوطنية في هذا المجال وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني لمشاركة أكبر في هذا المجال، وحتمية مشاركة المتعايش كمشارك فاعل في جميع خطوات وبرامج مكافحة الوصم والتمييز، وتفعيل القوانين واللوائح المعنية بمحاربة الوصم والتمييز بكل اشكاله، والعمل على خلق بيئة دائمة وتغيير النظرة السلبية بين أفراد المجتمع تجاه المتعايشين مع المرض.

هانى موريس رئيس كاريتاس مصر والدلتا يتحدث لـ«المصرى اليوم»:

أحد المتعايشين مع الإيدز يتحدث لـ«المصري اليوم»

مؤتمر الإيدز فى الاسكندرية: العالم يستهدف القضاء على المرض بحلول 2030 .. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته (صور وفيديو)

مؤتمر الإيدز فى الاسكندرية: العالم يستهدف القضاء على المرض بحلول 2030 .. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته (صور وفيديو)

مؤتمر الإيدز فى الاسكندرية: العالم يستهدف القضاء على المرض بحلول 2030 .. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته (صور وفيديو)

مؤتمر الإيدز فى الاسكندرية: العالم يستهدف القضاء على المرض بحلول 2030 .. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته (صور وفيديو)

مؤتمر الإيدز فى الاسكندرية: العالم يستهدف القضاء على المرض بحلول 2030 .. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته (صور وفيديو)

مؤتمر الإيدز فى الاسكندرية: العالم يستهدف القضاء على المرض بحلول 2030 .. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته (صور وفيديو)

مؤتمر الإيدز فى الاسكندرية: العالم يستهدف القضاء على المرض بحلول 2030 .. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته (صور وفيديو)

مؤتمر الإيدز فى الاسكندرية: العالم يستهدف القضاء على المرض بحلول 2030 .. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته (صور وفيديو)

مؤتمر الإيدز فى الاسكندرية: العالم يستهدف القضاء على المرض بحلول 2030 .. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته (صور وفيديو)

مؤتمر الإيدز فى الاسكندرية: العالم يستهدف القضاء على المرض بحلول 2030 .. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته (صور وفيديو)

مؤتمر الإيدز فى الاسكندرية: العالم يستهدف القضاء على المرض بحلول 2030 .. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته (صور وفيديو)

مؤتمر الإيدز فى الاسكندرية: العالم يستهدف القضاء على المرض بحلول 2030 .. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته (صور وفيديو)

مؤتمر الإيدز فى الاسكندرية: العالم يستهدف القضاء على المرض بحلول 2030 .. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته (صور وفيديو)

مؤتمر الإيدز فى الاسكندرية: العالم يستهدف القضاء على المرض بحلول 2030 .. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته (صور وفيديو)

مؤتمر الإيدز فى الاسكندرية: العالم يستهدف القضاء على المرض بحلول 2030 .. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته (صور وفيديو)

مؤتمر الإيدز فى الاسكندرية: العالم يستهدف القضاء على المرض بحلول 2030 .. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته (صور وفيديو)

مؤتمر الإيدز فى الاسكندرية: العالم يستهدف القضاء على المرض بحلول 2030 .. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته (صور وفيديو)

مؤتمر الإيدز فى الاسكندرية: العالم يستهدف القضاء على المرض بحلول 2030 .. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته (صور وفيديو)

مؤتمر الإيدز فى الاسكندرية: العالم يستهدف القضاء على المرض بحلول 2030 .. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته (صور وفيديو)

مؤتمر الإيدز فى الاسكندرية: العالم يستهدف القضاء على المرض بحلول 2030 .. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته (صور وفيديو)

مؤتمر الإيدز فى الاسكندرية: العالم يستهدف القضاء على المرض بحلول 2030 .. ومصر من أوائل الدول فى مكافحته (صور وفيديو)