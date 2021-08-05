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عادل زيدان: القطاع الزراعي على رأس اهتمام القيادة السياسية

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عادل زيدان: القطاع الزراعي على رأس اهتمام القيادة السياسية عادل زيدان: القطاع الزراعي على رأس اهتمام القيادة السياسية

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قال المهندس عادل زيدان، الخبير الزراعي، إن القطاع الزراعي يحظى باهتمام القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، حيث يحظى كل المعنيين بقطاع الزراعة باهتمام بالغ.

وأشار «زيدان»، خلال لقائه مع الفنانة هالة فاخر في برنامجها «كلام فاخر» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، إلى أن الرئيس عبدالفتاح أطلق 4 مشروعات قومية كبرى في قطاع الزراعة، وهي مشروع الـ1.5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة، والمشروع القومي للصوب الزراعية، وأخيرًا مشروع البتلو.

وأكد أن الدولة تحاول التيسير على كل المعنيين بقطاع الزراعة، وكذلك قضت على البيروقراطية في إصدار العقود للمستثمرين والخريجين، مضيفًا: «القطاع يحظى بدعم في الجمهورية الجديدة».

المصرى اليوم

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