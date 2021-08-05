تمهيدي الدوري الأوروبي | جالاتا سراي يتعادل مع جونستون

★ ★ ★ ★ ★

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعادل جالاتا سراي التركي مع منافسه سانت جونستون الاسكتلندي بهدف لكل منهما في إطار مباراة الذهاب للدور التمهيدي من بطولة الدوري الأوروبي.

حاول رفاق المدرب فاتح تريم الضغط هجوميًّا من اللحظات الأولى واستغلال عامل الأرض لتحقيق فوز مريح قبل الذهاب إلى اسكتلندا بعد أسبوع.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد أساسيًّا وفضل المدرب التركي تبديله قبل بداية الشوط الثاني والدفع باللاعب مباي دياني بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتعقدت الأمور لفريق جالاتا سراي بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لحارس المرمى نال موسليرا بعدما عرقل مهاجم سانت جونسون، وجاء الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 58، فيما جاء هدف التعادل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 60 بقدم اللاعب ساشا بوي.