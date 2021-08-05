★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفضت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الخميس 5 أغسطس 2021، في استجابة للانخفاض الذى يشهده سعر الذهب عالميا، ويشهد الذهب تغيرات متتالية عالميا بسبب ارتفاع مؤشر الدولار .

وانخفضت أسعار الذهب، في مصر بقيم تتراوح مابين جنيه واحد و 2 جنيه عن أسعارها فى الصباح برغم الانخفاض الكبير الذى تشهده عالميا بعد صدور مؤشر بيانات الإعانة الأمريكية والذى شهد مفاجأة مهمة .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء الخميس، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 906 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 794 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 680 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 6352 جنيها.

وانخفض سعر الذهب عالميا عقب صدور مؤشر الاعانة رغم سلبيته حيث أظهر ارتفاع طلبات الاعانة خلال الشهر المنقضى إلا أنه تضمن أيضا بيان ايجابى وهو تراجع فى تسريح العمالة إلى أدنى مستوى له فى أكثر من 21 عاما خلال شهر يوليو، حيث تراجع بنسبة 7.5% وهو أقل مستوى منذ عام 2000 ، كما تأثر سعر الذهب عالميا بالبيانات الايجابية لمؤشر مديرى المشتريات غير التصنيعية والذى سجل ارتفاعا بنسبة 4% عن الشهر الماضى مما يصب فى مصلحة مؤشر الدولار والذى تربطه علاقة عكسية بالذهب .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الخميس، 796.77 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,803.56 $ .

اقرأ أيضا:

ارتفاع عالمي.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 4 أغسطس 2021

استقرار عند انخفاض.. سعر الذهب في مصر وعالميًا مساء اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021

انخفض بهذه القيمة.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الاثنين 2 أغسطس 2021

واصل الاستقرار.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 1 أغسطس 2021

استقرار عند الانخفاض.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 31 يوليو 2021

«ارتفعت بعد تصريحات باول».. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء الخميس 29 يوليو 2021