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السفير الروسي بالقاهرة: لا صحة لتوقف مشروع محطة «الضبعة النووية»

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السفير الروسي بالقاهرة: لا صحة لتوقف مشروع محطة «الضبعة النووية» السفير الروسي بالقاهرة: لا صحة لتوقف مشروع محطة «الضبعة النووية»

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قال السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إن السفير يجب أن يقوم بتطوير العلاقات بين بلده والبلد الذي يوجد فيه، مشيرًا إلى أن العلاقات بين وروسيا تتطلب تعاونًا بشكل مكثف.

وأضاف «بوريسينكو» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن هناك بعض القوى تحاول عرقلة التطور بين البلدين، موضحًا أنه عقب جلسة مجلس الأمن لاحظنا الكثير من المنشورات التي تقيِّم بشكل سلبي.

وتابع أن هذه المنشورات تصدر من على أرضٍ غير مصرية ولكن من بلدان بها مصريون، بما فيها المطبوعات العربية التي تصدر في المملكة المتحدة، وهذه المنشورات تدور حول تخلي مصر عن تعاونها مع روسيا بسبب ما حدث في مجلس الأمن، مؤكدًا أنه لا صحة للأخبار الصادرة من صحف ومواقع بريطانية حول توقف مشروع «محطة الضبعة النووية»، وما يتم نشره أخبار مفبركة وكذب وادعاء.

وأوضح سفير روسيا بالقاهرة: «نعلم أن المملكة المتحدة يوجد بها ممثلون للإخوان المسلمين وهي جماعة محظورة في روسيا ومصر كجماعة إرهابية، ونتفهم أن هناك بعض القوى تحاول أن تزرع شيئًا من النزاع بين روسيا ومصر وهي قوى متطرفة وقد تكون دولًا أخرى، ونأمل أن يتفهم المصريون هذا الأمر أيضًا».

المصرى اليوم

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