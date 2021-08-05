محمد حسان أمام محكمة الجنايات السبت المقبل (تفاصيل)

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يحضر محمد حسان بعد غدًا السبت المقبل، أمام محكمة جنايات أمن الدولة طواري إرهاب، للإدلاء بشهادته، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية داعش إمبابة».

كان المحكمة جنايات المنعقدة في منطقة طرة بالقاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة قررت، في جلسه السبت 12 يونيه بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين، ومحمد يعقوب مع ندب طبيب شرعي من الجهات المختصة للكشف على الشيخ محمد حسان بسبب تغيبهما.

حضر محمد حسين يعقوب في يوم 17 يونيه وادلي بشهادته، وتقرر حضور محمد حسان لجلسة السبت 7 أغسطس للإدلاء بشهادته أمام المحكمة في قضية محاكمة 12 متهما من تنظيم داعش الإرهابي.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها تولي قيادة في جماعة إرهابية، الهدف منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام العام وسلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين في الدولة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

«يعقوب» يدلى بشهادته أمام المحكمة فى قضية «خلية داعش إمبابة» - صورة أرشيفية

جلسة الحكم على المتهمين فى قضية ولاية داعش الصعيد، وقضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالسجن المؤبد لـ 18 متهما بتشكيل خلية إرهابية والانضمام لها. - صورة أرشيفية

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