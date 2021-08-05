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رئيس «جامعة الأقصر» يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية النهضة العلمية والثقافية 

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رئيس «جامعة الأقصر» يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية النهضة العلمية والثقافية  رئيس «جامعة الأقصر» يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية النهضة العلمية والثقافية 

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شهد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية النهضة العلمية والثقافية جزويت القاهرة، بحضور الاب وليم سيدهم سيفين، رئيس مجلس إدارة الجمعية .

ويهدف بروتوكول التعاون إلى التبادل بين الطرفين في مجالات التعليم ومختلف الفنون الأدائية والبصرية والبحث العلمي وبرامج التدريب والمنح الدراسية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتبادل الزيارات العلمية، وتنمية كل أنواع الفنون في محافظة الأقصر ونواحيها. ورحب رئيس جامعة الأقصر، بالتعاون البناء والمثمر مع جزويت القاهرة، مؤكدا أن جامعة الأقصر تفتح كل أبواب التعاون مع الجمعية خاصة وأنها تضم كوكبة من المتخصصين في كافة الفنون البصرية والأدائية والبحث العلمي، وهذا يعطي فرصة للاستفادة وتبادل الخبرات .

ومن جانبه أعرب الأب وليم سيدهم، رئيس مجلس إدارة الجمعية عن سعادته بهذا التعاون ليكون نقطة انطلاق كبيرة للاستفادة المتبادلة من كوادر الجامعة باعتبارها قاطرة التنمية الأهم على مستوى المجتمع وصرح أكاديمي وعلمي متميز.

المصرى اليوم

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