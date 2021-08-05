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كفر سليمان الدمياطية عاشقة الكفراوي.. حزن واستعدادات لعزاء لائق

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كفر سليمان الدمياطية عاشقة الكفراوي.. حزن واستعدادات لعزاء لائق كفر سليمان الدمياطية عاشقة الكفراوي.. حزن واستعدادات لعزاء لائق

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خيمت حالة من الحزن على أهالي محافظة دمياط وتحديدا قرية كفر سليمان التابعة لمركز كفرسعد عقب تلقيهم نبأ وفاة المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، حيث تحولت شوارع القرية لسرادق عزاء حيث يقدم أهالي القرية العزاء في الراحل لبعضهم البعض .

وفي سياق متصل، قالت مصادر إن أهالي القرية أعلنوا عن تنظيم عزاء لائق أول الأسبوع المقبل للوزير الراحل يحضره كبار الشخصيات الشعبية والسياسية، فيما نعت المحافظ الدكتورة منال عوض الوزير الراحل عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط مؤكدا على دوره الوطني وتاريخه المشرف.

المصرى اليوم

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