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حسم مسؤولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، رسميًا التعاقد مع مهند لاشين، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، تمهيدًا لانضمامه للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب، فإنه وقع للقلعة البيضاء في الأيام الماضية، مؤكدًا ان هناك تواصل بين إدارة طلائع الجيش في الوقت الحالى مع إدارة الزمالك، من أجل الاتفاق على المقابل المالى.

ووافق جهاز الكرة في القلعة البيضاء على استعارة أسامة فيصل، مهاجم الفريق لمدة موسم، بالإضافة إلى استعارة أحمد عيد، الظهير الأيمن على سبيل الإعارة لمدة موسم.



ويسعى الزمالك لتدعيم منطقة خط الوسط بلاعبين مميزين، وذلك بعد رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي إلى صفوف الدحيل القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية، فضلا عن عدم استقرار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق على رحيل الثنائي محمود عبدالعزيز ومحمد أشرف روفا.