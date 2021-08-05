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الإسماعيلي يستعد للأهلي بثلاثية في العدالة السعودي

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الإسماعيلي يستعد للأهلي بثلاثية في العدالة السعودي الإسماعيلي يستعد للأهلي بثلاثية في العدالة السعودي

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على فريق العدالة السعودي بنتيجة ثلاثه أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن برنامج اعداد الفريق لمواجهة الأهلي.

ثلاثية الدراويش سجلها كل من محمد الشامى هدفين والناميبي شيلونجو هدف وحيد.

ودفع ايهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي في تلك المباراة باللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا في مواجهة بيراميدز التي اقيمت امس الاربعاء. وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، من أجل تجهيزهم لمواجهة الأهلي.

ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي، الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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