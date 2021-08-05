تامر عبد الحميد يهاجم فاروق جعفر المستشار الفني للزمالك

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شن تامر عبدالحميد نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، هجوماً ضارياً على فاروق جعفر المستشار الفني للقلعة البيضاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب تامر عبدالحميد، نجم الزمالك السابق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» :«رجل كل العصور والذي يأكل على كل الموائد يعمل لصالحه فقط وليس لصالح الزمالك».

وأضاف :«عندما شعر كارتيرون بخطورته وعمله لإسقاط فريق الكرة طالب بابعاده فورا عن الفريق».

وتابع :«علاقاته الغريبة مع بعض وكلاء اللاعبين وارائه الأغرب في رحيل عدد من نجوم الفريق تثير علامات استفهام في هذا التوقيت الحساس والفريق ينافس على الدوري».

وواصل :«الآن يصفي حسابات شخصية مع رموز وكبار الزمالك في قطاع الناشئين ..والسؤال هل صحيح ما يروجه بعض أعوانه أن الوزير مصدر قوته وهو من يحميه ؟؟؟ الليلة العاشرة مساء وكلمة حق وتفاصيل أكثر سخونة».