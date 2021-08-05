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إحالة أوراق «مستريح البيتكوين» للمحكمة المختصة لتحديد دائرة أخرى لنظرها

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إحالة أوراق «مستريح البيتكوين» للمحكمة المختصة لتحديد دائرة أخرى لنظرها إحالة أوراق «مستريح البيتكوين» للمحكمة المختصة لتحديد دائرة أخرى لنظرها

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قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، إحالة أوراق قضية المتهم بالاستيلاء على ٢٠٠ مليون جنيه من المواطنين بعد النصب عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مستريح البيتكوين» ،إلى المحكمة المختصة لتحديد دائرة أخرى لنظرها

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم تهم الاستيلاء على ٢٠٠ مليون جنيه من المواطنين.

وكشفت التحقيقات بأن عدد المتهمين في القضية 10، بينهم 4 هاربين، وأنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم عن طريق استخدام الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي غير مسجلتين بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تلقوا أموالاً من المواطنين بلغت جملتها 66 مليونا و811 ألفا و407 جنيهات، إضافة لمبلغ 1650 دولارا أمريكيا لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين الوهميتين، وكذلك في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية «البتكوين» والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية.

المصرى اليوم

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