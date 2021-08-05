مدرب كوكاكولا يكشف خطة استعداداته للدوري الممتاز

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كشف تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا عن خطته بشأن تدعيمات الفريق في الموسم المقبل بعد الصعود للدوري المصري الممتاز.

وصعد فريق كوكاكولا للدوري المصري الممتاز لأول مرة في مسيرته بعد نجاحه في صدارة مجموعته بالقسم الثاني.

وفي تصريحات خاصة للمركز الإعلامي لكوكاكولا تحدث تامر مصطفى عن تطلعاته للموسم المقبل قائلًا «لقد عدنا إلى التدريبات منذ بداية أغسطس عقب راحة استمرت لمدة 3 أسابيع بعد نهاية الدوري الموسم الماضي، وقد ظهر جميع اللاعبين فيها حالة فنية جيدة للغاية في التدريبات».

وأضاف تامر «أثق في قدرة الفريق على الظهور بشكل جيد في الموسم المقبل، ولن نتعاقد مع الكثير من اللاعبين، سنتعاقد وفقًا للمراكز التي نحتاج فيها إلى تدعيم وفي أضيق الحدودد حيث نملك العديد من اللاعبين الرائعين للغاية ويستطيعون اللعب في الدوري الممتاز».

وفي نهاية حديثه وجه تامر مصطفى الشكر لمجلس إدارة الفريق بأكمله على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية والدعم من المهندس مجدي إسماعيل رئيس النادي ومحمد علاء رئيس الشركة الراعية للفريق.