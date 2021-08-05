«فيفا» يطلق حملة لزيادة الوعى بأمراض الصحة العقلية

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أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، في بيان رسمى، أنه أطلق حملة «لرفع مستوى الوعى بأعراض أمراض الصحة العقلية». وتريد حملة «ريتش أوت»، المدعومة من منظمة الصحة العالمية «تشجيع الناس على طلب المساعدة عندما يحتاجونها، واتخاذ إجراءات بشكل يومى لتحسين الصحة العقلية».

وقال جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم: «هذه الحملة مهمة للغاية في زيادة الوعى بأمراض الصحة العقلية وتشجيع الحوار الذي يمكن أن ينقذ الأرواح». وتضم هذه الحركة لاعبى كرة قدم حاليين وسابقين، فضلا عن تيريسا إينكه، أرملة الحارس الألمانى السابق روبرت إينكه. وعانى إينكه من الاكتئاب وانتحر في 2009. وتقوم المؤسسة التي سميت باسمه بتمويل بحوث عن الاكتئاب وكيفية علاجه، من بين أشياء أخرى.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: «بينما تتواصل جائحة كورونا، من المهم، كما كان الأمر دائما، أن نهتم بصحتنا العقلية والبدنية. ويسر منظمة الصحة العالمية أن تدعم حملة ريتش أوت».

وبدأ التركيز في هذا الموضوع مؤخرا بسبب تصريحات أدلى بها رياضيون بارزون خارج كرة القدم. وأعلنت نعومى أوساكا لاعبة التنس خلال بطولة فرنسا المفتوحة أنها تعانى من الاكتئاب على فترات، بينما تحدثت لاعبة الجمباز سيمون بايلز عن مشاكلها النفسية وانسحبت من عدة منافسات خلال أوليمبياد طوكيو.