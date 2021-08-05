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«ليفربول» يؤمّن بقاء «فابينيو» حتى 2026

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«ليفربول» يؤمّن بقاء «فابينيو» حتى 2026 «ليفربول» يؤمّن بقاء «فابينيو» حتى 2026

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وقع البرازيلى فابينيو، عقدا جديدا مع ناديه ليفربول، ليستمر داخل قلعة الأنفيلد حتى عام 2026. وخاض فابينيو (27 عاما) 122 مباراة خلال 3 مواسم مع ليفربول، وفاز معه بدورى الأبطال وكأس السوبر الأوروبى ومونديال الأندية والبريميرليج.

وقال اللاعب البرازيلى بعد تمديد عقده «أنا سعيد بتوقيع عقد جديد مع النادى. كنت أتمتع بالإيجابية منذ بداية المحادثات لأن هذا هو ما كنت أريده: الاستمرار في هذا النادى، والاستمرار في اللعب في ليفربول. الأمر رسمى الآن وأنا سعيد للغاية». وأضاف «لقد كنت سعيدا في المواسم الثلاثة الأخيرة هنا للغاية. تعلمت الكثير من المدرب ومن كل العاملين ومن اللاعبين».

وأكد اللاعب المنضم للريدز من موناكو في 2018، أن ليفربول هو «أفضل مكان للاستمرار في التطور» وأنه يتطلع للاستمرار في تحقيق «أشياء جيدة» معه. وأعرب عن أمله في تحقيق بطولة مع النادى الموسم المقبل بعد «عام أبيض» خرج فيه الفريق من دون الفوز ببطولة.

وختم فابينيو: «نعرف أننا يمكننا الذهاب مع هؤلاء اللاعبين بعيدا للغاية في كل المسابقات. لم نفز العام الماضى بأى بطولة، وبالتالى أعتقد أن الجميع لديه رغبة في الفوز ببطولات أكثر وأشياء كثيرة، وإسعاد الجماهير. نتمنى تحقيقها هذا الموسم».

المصرى اليوم

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