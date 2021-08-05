مواجهة مرتقبة بين «ميلر» و«فيلكس» فى نهائى سباق 400 متر

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تأهلت حاملة اللقب شونى ميلر- ويبو إلى نهائى سباق 400 متر، حيث ستواجه الأمريكية أليسون فيلكس التي فازت عليها قبل خمس سنوات، والتى تأهلت أيضًا. وفازت ميلر- ويبو، متصدرة العالم في 2021، بالذهبية في أوليمبياد ريو قبل خمس سنوات، بعدما ألقت بنفسها لتعبر خط النهاية متفوقة على فيلكس.

وفازت بسهولة في تصفيات قبل النهائى محققة 49.60 ثانية، وحلت الأمريكية فيلكس في المركز الثانى محققة 49.89 ثانية.

وقالت ميلر- ويبو إنها كانت سعيدة بالتأهل رغم معاناتها مع الإصابة.

وأضافت: «عانيت من الكثير من الإصابات خلال الأيام الثلاثة الماضية. نحن نكافح كثيرًا حاليًا لكن نجحنا في التأهل. لدينا يوم راحة ونأمل في الخضوع لبعض العلاج للتعافى سريعًا والاستعداد للنهائى».

وتسعى فيلكس للفوز بالميدالية الأوليمبية العاشرة، والذهبية السابعة، في خامس وآخر دورة أوليمبية تشارك فيها.

وسجلت ماريليدى باولينو من جمهورية الدومنيكان، التي حصدت فضية في سباق 4 في 400 متر تتتابع مختلط في طوكيو، رقمًا محليًا بزمن 49.38 ثانية لتتأهل إلى نهائى اليوم، الجمعة. وسجل جميع المتسابقات الثمانى المتأهلات للنهائى أزمنة أقل من 50 ثانية.

وأحرز البريطانى بن ماهر الميدالية الذهبية لمسابقة قفز الحواجز، ضمن منافسات الفروسية، في إطار فعاليات أوليمبياد طوكيو 2020.

شونى ميلر

وتصدر بن ماهر جدول المشاركين في المسابقة، بتسجيله 37.85 ثانية.

وحصد بن ماهر بذلك ثانى ذهبية أوليمبية في مسيرته، بعدما حقق نفس الإنجاز في أوليمبياد لندن 2012. وأحرز السويدى بيدير فريدريكسون الميدالية الفضية، بتسجيله 38.02 ثانية.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى الهولندى، مايكل فان دير فلوتن، الذي سجل 38.90 ثانية.

وأحرز الكينى إيمانويل كورير الميدالية الذهبية لسباق 800 متر عدو للرجال ضمن منافسات ألعاب القوى في أوليمبياد طوكيو 2020.

وسجل كورير دقيقة واحدة و45.06 ثانية في طريقه نحو حصد الذهب.

وحصد الكينى فيرجسون تشيريوت الميدالية الفضية بتسجيله دقيقة واحدة و45.23 ثانية.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى البولندى باتريك دوبيك الذي أنهى السباق في دقيقة واحدة و45.39 ثانية. وأحرز الأوكرانى زهان بلينيوك الميدالية الذهبية لمنافسات المصارعة اليونانية الرومانية لوزن 87 كجم ضمن فعاليات أوليمبياد طوكيو 2020. وحصد بلينيوك الميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائى على المجرى فيكتور لورينش 5 /1. وذهبت الميدالية البرونزية إلى الألمانى ماكسيميليان دينيس كودلا بفوزه على المصرى محمد مصطفى 8/ 1.