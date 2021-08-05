صفقة قياسية .. جريليش ينضم رسميًا إلى مانشستر سيتي

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أعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده مع جاك جريليش من أستون فيلا، في صفقة بقيمة 100 مليون باوند، وهو رقم قياسي بريطاني.

وقع الجناح الإنجليزي الواعد (25 عامًا) على عقد مدته ست سنوات، سيتحصل من خلاله على ما يزيد عن 200 ألف باوند في الأسبوع. وتتجاوز قيمة الصفقة مبلغ 89.3 مليون باوند الذي دفعه مانشستر يونايتد ليوفنتوس من أجل ضم بول بوجبا في عام 2016، لتكون أغلى صفقة من جانب نادي في البريميرليج. بينما أصبح جريليش أغلى لاعب بريطاني متجاوزًا الرقم السابق المدون بأسم جاريث بيل في عام 2013، عندما دفع ريال مدريد 85 مليون باوند لضم الجناح الويلزي من توتنهام.

وتوجه جريليش، الذي سيحصل على القميص رقم 10، إلى مدينة مانشستر مساء الأربعاء وخضع للكشف الطبي يوم الخميس بعد أن وافق مان سيتي على تلبية الشرط الجزائي البالغ قدره 100 مليون باوند في عقد اللاعب مع أستون فيلا (مخصص للأندية المشاركة في دوري الأبطال).

وحطم مانشستر سيتي رقمه القياسي في شراء لاعب واحد، والذي كان بلغ قدره 61 مليون باوند للحصول على روبن دياز من بنفيكا الصيف الماضي.

النادي جمع 109.5 مليون باوند من خلال صفقات البيع عبر اخر ثلاث نوافذ للإنتقالات، مع كون صفقة بيع ليروي ساني بقيمة 55 مليون باوند إلى بايرن ميونيخ في يوليو من العام الماضي هي الأبرز.

لا يزال مان سيتي يأمل في جمع 55 مليون باوند إضافية هذا الشهر عن طريق بيع لاعبين مثل بيدرو بورو ويانجيل هيريرا ولوكا إيليتش ومورجان روجرز.

مانشستر سيتي سيتحول مباشرة لهدفه الأخر في سوق الإنتقالات، وهو نجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي، هاري كين.