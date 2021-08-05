مدرب إسبانيا: تألق «أسينسيو» طبيعى

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أبدى لويس دى لا فوينتى، المدير الفنى لمنتخب إسبانيا، عقب الفوز على اليابان، في نصف نهائى منافسات كرة القدم لأوليمبياد طوكيو سعادته قائلاً خلال المؤتمر الصحفى: «أريد بدء كلامى بالحديث عن السعادة بالتأهل للنهائى، وضمان الحصول على ميدالية، والمنافسة على الذهب».

وأضاف: «إنها مجموعة عمل رائعة، جئنا إلى هنا بفكرة واضحة وهى التواجد على الأقل في النهائى، والآن سنفكر في الفوز». وتابع: «لقد كانت مباراة عالية المستوى بين فريقين كبيرين. كانت هناك لحظات جيدة وكثافة كبيرة والخوف من الخسارة. هذه هي المباريات التي تساعدك على خوض النهائى، لكننا ترجمنا أفضليتنا بطريقة جيدة».

وحول وجود صعوبة جديدة أمام الماتادور في حسم الأمور، بعد مباراة كوت ديفوار في دور الثمانية، أوضح: «من الطبيعى أن تلعب كرة قدم جيدة وتعانى. عمليًا من الصعب أن تفوز بتفوق واضح في هذا المستوى من البطولة». وحول البدء بالمهاجم الصريح رافا مير على حساب البديل أسينسيو، صاحب هدف الانتصار، علق: «كنا نبحث عما منحنا في المباريات السابقة.

الجهد الكبير، والضغط على المنافس، وكل النقاط الإيجابية التي قدمها، مثلما حدث في المباراة الماضية». وشدد: «جميع اللاعبين لهم نفس الأهمية، سواء رافا أو ماركو أو خيسوس أو بريان. لا يجب تحديد لاعب بعينه، لقد كان انتصارًا للفريق. ماركو قدم ما يجب عليه، لأنه لاعب كبير، ولم أتوقع أداء أقل منه، ما قدمه اليوم أراه أمرًا طبيعيًا». وأتم: «أوجه الشكر لجميع الأشخاص الذين ساهموا في تأهل إسبانيا للنهائى».