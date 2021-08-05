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تأكد مشاركة «كريستيانو رونالدو» ضد الغريم السابق

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تأكد مشاركة «كريستيانو رونالدو» ضد الغريم السابق تأكد مشاركة «كريستيانو رونالدو» ضد الغريم السابق

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قال تقرير صحفى إن البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، سيتواجد ضد برشلونة في كأس خوان جامبر. وانضم رونالدو لتدريبات يوفنتوس، الأسبوع الماضى، بعد انتهاء عطلته الصيفية التي حصل عليها عقب الانتهاء من كأس الأمم الأوروبية. وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن رونالدو سيكون حاضرًا خلال مواجهة برشلونة، الأحد المقبل، في أول ظهور له قبل الموسم الجديد.

ويتدرب رونالدو تحت قيادة ماسيميليانو أليجرى منذ الأربعاء الماضى، وسيكون جاهزًا للمشاركة على ملعب يوهان كرويف. ويعتبر وجود كريستيانو رونالدو من عوامل الجذب لكأس خوان جامبر، التي ستشهد أيضًا مباراة كرة قدم نسائية لأول مرة بين يوفنتوس وبرشلونة.

وبجانب كريستيانو، سيتمكن يوفنتوس أيضًا من الاعتماد على الثنائى ألفارو موراتا وباولو ديبالا خلال البطولة الودية، رغم أن الأخير لم يتدرب بسبب مشاكل عضلية.

وتأكد بصورة رسمية أن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، سيصبح أول من يتسلم جائزة هداف الدورى الإيطالى في ثوبها الجديد، حيث بات يُطلق عليها «جائزة باولو روسى».

وفاز رونالدو بجائزة هداف الدورى الإيطالى بعد نجاحه في تسجيل 29 هدفًا في الموسم الماضى، متفوقًا على روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان بطل المسابقة.

وتمت تسمية الجائزة نسبة للراحل باولو روسى، العامل التاريخى في تتويج منتخب إيطاليا بلقب عام 1982، ويأتى هذا القرار تخليدًا لذكراه، عقب وفاته في ديسمبر الماضى عن عمر يناهز 64 عامًا.

وستكون هذه هي النسخة الأولى من الجائزة في ثوبها الجديد، حيث تم تغيير اسمها وشكلها أيضًا، لتتحول إلى كرة زجاجية شفافة عليها إطاران من الفضة، أحدهما يحتوى على صورة روسى.

المصرى اليوم

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