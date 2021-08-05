«مبابى» يترقب موقف «سان جيرمان» بشأن شروط التجديد

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لايزال كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، متمسكا بموقفه من التجديد للفريق الفرنسى. نشرت صحيفة «لو باريزيان» تقريرًا مطولًا بعنوان «عقل مبابى في باريس»، جاء فيه أن اللاعب الشاب في حالة بدنية وذهنية رائعة، تجعله جاهزًا لمواجهة تروا، يوم السبت المقبل، في الجولة الأولى من الدورى الفرنسى.

وتابعت أن كيليان متحرر ذهنيًا بدرجة كبيرة حاليًا، وهو ما يظهر في روح الدعابة التي يحرص على إبرازها في تدريبات الفريق الباريسى، ويعلن بها أنه لن يرحل عن «بى إس جى» هذا الصيف.

وأشارت «لو باريزيان» إلى أن مبابى يفكر بعناية شديدة في ملف تمديد تعاقده مع النادى الباريسى، فهو يتطلع للأمام، ويرى أن شروطه التي حددها (من أجل الموافقة على التجديد) لم تتحقق بعد. وأكدت الصحيفة أن مسؤولى سان جيرمان سيحاولون كثيرًا خلال الأشهر القليلة المقبلة إقناع اللاعب بتمديد تعاقده الذي سينتهى في صيف 2022.

وارتبط مبابى بالانتقال إلى ريال مدريد، وقد ذهبت تقارير عدة للقول إن اللاعب الفرنسى يماطل في تجديد عقده من أجل الرحيل مجانًا للميرنجى بنهاية الموسم المقبل.

ويحيط الغموض بمستقبل النجم الفرنسى الذي ينتهى عقده في صيف 2022، بينما يصر على عدم التجديد.

كيليان مبابى - صورة أرشيفية

وغاب مبابى عن مباراة السوبر الفرنسى أمام ليل، التي خسرها فريقه بهدف دون رد. وكانت تقارير فرنسية قد ذكرت أن غياب مبابى عن السوبر يرجع لعودته إلى التدريبات في الأسبوع الماضى فقط، حيث مازال بحاجة للمزيد من الإعداد. لكن بحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، فإن مبابى لم يسافر مع فريقه لخوض المباراة، لأنه في طريقه للانضمام إلى ريال مدريد.

ويسعى النادى الملكى بقوة لضم مهاجم موناكو السابق، ويعمل على توفير الأموال لحسم الصفقة هذا الصيف، لكن باريس سان جيرمان يتمسك في المقابل باستمرار نجمه، على أمل التوصل معه لاتفاق حول التجديد. ويتطلع الميرنجى للعودة إلى منصات التتويج في الموسم المقبل، تحت قيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتى.