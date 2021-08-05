أخبار عاجلة

الصين... «الرأسمالية الحمراء» فى مفترق طرق -
الأكثر مبيعًا -
ترجمات .. دور الحلول السياسية العرجاء فى الشرق الأوسط بـ«الأزمات الشرقية» -
ذاكرة الكتب .. «مصر بين عهدين».. توفيق الحكيم يرصد تفاصيل «الروح المصرية» بين عبدالناصر والسادات -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 1373 إصابة جديدة و1062 بتونس و107 بمصر -
فِرار أكثر من 10 آلاف كاميروني إلى تشاد -
"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة -
مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم -
نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور -
قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

موسيماني يتحدث عن صفقة الأهلي المنتظرة ويؤكد: الدوري أرقى بطولة

Print
موسيماني يتحدث عن صفقة الأهلي المنتظرة ويؤكد: الدوري أرقى بطولة موسيماني يتحدث عن صفقة الأهلي المنتظرة ويؤكد: الدوري أرقى بطولة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي أنه يسعى إلى تحقيق بطولة الدوري المصري التي يعتبرها الأرقى خلال مسيرته التدريبية.

وأضاف خلال تصريحات إذاعية محلية بجنوب أفريقيا: «تحقيق الفوز بالدوري المصري يعد شيئاً صعبًا لأنك دائمًا مطالب بالفوز به، وهناك ضغوط، وتحقيق لقب الدوري ربما يكون أرقى بطولة فزت بها على الإطلاق».

وواصل حديثه قائلاً: «أنا فقط أبحث عن أفضل طريقة ممكنة في التدريب يمكنها أن تناسبني وتناسب اللاعبين، الفوز ببطولة بالدوري المصري شيء أكثر رقيًا».

وأكد موسيماني على وجود مفاوضات واهتمام من جانب الأهلي للتعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب فريق برايتون الإنجليزي.

وأكمل بيتسو موسيماني «هناك احتمالية للتعاقد مع بيرسي تاو، لكننا حتى الآن لم نتوصل إلى اتفاق».

ويعد موسيماني من أبرز الأسماء التدريبية في الكرة الأفريقية خلال الفترة الحالية بعدما قاد النايد الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين والسوبر القاري فضلاً عن كأس والحصول على المركز الثالث في للاندية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ذاكرة الكتب .. «مصر بين عهدين».. توفيق الحكيم يرصد تفاصيل «الروح المصرية» بين عبدالناصر والسادات

ذاكرة الكتب .. «مصر بين عهدين».. توفيق الحكيم يرصد تفاصيل «الروح المصرية» بين عبدالناصر والسادات

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 1373 إصابة جديدة و1062 بتونس و107 بمصر

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 1373 إصابة جديدة و1062 بتونس و107 بمصر

موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.. منتخب مصر في التصنيف الثاني

موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.. منتخب مصر في التصنيف الثاني

رئيس المصري: نحسم موقف انضمام كريم العراقي للزمالك خلال ساعات

رئيس المصري: نحسم موقف انضمام كريم العراقي للزمالك خلال ساعات