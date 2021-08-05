موسيماني يتحدث عن صفقة الأهلي المنتظرة ويؤكد: الدوري أرقى بطولة

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قال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي أنه يسعى إلى تحقيق بطولة الدوري المصري التي يعتبرها الأرقى خلال مسيرته التدريبية.

وأضاف خلال تصريحات إذاعية محلية بجنوب أفريقيا: «تحقيق الفوز بالدوري المصري يعد شيئاً صعبًا لأنك دائمًا مطالب بالفوز به، وهناك ضغوط، وتحقيق لقب الدوري ربما يكون أرقى بطولة فزت بها على الإطلاق».

وواصل حديثه قائلاً: «أنا فقط أبحث عن أفضل طريقة ممكنة في التدريب يمكنها أن تناسبني وتناسب اللاعبين، الفوز ببطولة بالدوري المصري شيء أكثر رقيًا».

وأكد موسيماني على وجود مفاوضات واهتمام من جانب الأهلي للتعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب فريق برايتون الإنجليزي.

وأكمل بيتسو موسيماني «هناك احتمالية للتعاقد مع بيرسي تاو، لكننا حتى الآن لم نتوصل إلى اتفاق».

ويعد موسيماني من أبرز الأسماء التدريبية في الكرة الأفريقية خلال الفترة الحالية بعدما قاد النايد الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين والسوبر القاري فضلاً عن كأس مصر والحصول على المركز الثالث في كأس العالم للاندية.