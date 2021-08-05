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"موارد الرياض" تنفذ ١٤٢٩٤ زيارة رقابية وتضبط ٢٥٣١ مخالفة خلال يوليو

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دعت أصحاب المنشآت إلى ضرورة تطبيق أنظمة الوزارة المنظمة لسوق العمل

نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال شهر يوليو الماضي (14294) زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها، وأسفرت الزيارات عن رصد 2531 مخالفة وتوجيه 281 إنذارًا للمنشآت المخالفة.

وتفصيلاً، دعا فرع الموارد البشرية، أصحاب المنشآت إلى ضرورة تطبيق أنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل، حيث إن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة الرياض، مشددًا على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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