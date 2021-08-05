بلدية الليث تضبط وتصادر أكثر من 650 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة

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إغلاق المنشأة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات النظامية المقررة حيال ذلك

نجحت بلدية الليث من خلال جولاتها الرقابية اليومية في ضبط ومصادرة وإتلاف أكثر من (650) كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة كانت في طريقها للمستهلك. ويعد ذلك بطبيعة الحال تجاوزاً على مستوى الاشتراطات الصحية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المنشأة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية حيال ذلك.

جاء ذلك من منطلق حرص بلدية محافظة الليث على الالتزام بتحقيق معايير وبرامج الصحة العامة وضمان رفع مستوى جودة المنتجات المقدمة للمستهلك، تكثف البلدية جهودها في تنفيذ الجولات الرقابية الصحية على مستوى الأنشطة التجارية، للتأكد من مدى التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية من عدمه؛ ما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة للمستهلك.

وأكدت البلدية على استمرار أعمالها الرقابية والتفتيشية المكثفة على مستوى الأنشطة التجارية بمحافظة الليث والمراكز التابعة لها؛ وذلك لغرض الارتقاء بجودة المنتجات المقدمة للمستهلك، بالإضافة إلى الحد من المخالفات التي قد تضر بصحته.

بلدية الليث