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قال السفير الروسي لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إن روسيا ومصر وإثيوبيا شركاء، ومصر من الناحية التاريخية على مدار مئات السنوات كانت أقرب إلى روسيا، مشيرًا إلى أن الستينيات شهدت وجود أول قنصل روسي في مصر وبداية من القرن الـ19 كانت هناك علاقات بين مصر وروسيا.

وأضاف «بوريسينكو» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن تطور هذه العلاقات بين مصر وروسيا كان له أساس، في الخمسينيات، بعد أن وصل جمال عبدالناصر لحكم مصر، موضحًا أن هناك علاقات تواصل بين البلدين وننطلق من أن مصر بالنسبة لنا شريك قريب وصديق.