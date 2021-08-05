بلينكن: ملتزمون بالتسوية السياسية العادلة في أفغانستان

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أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، في اتصال هاتفي برئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبدالله عبدالله، التزام الولايات المتحدة بالتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة تنهي الحرب في أفغانستان، حسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وناقش بلينكن وعبدالله سبل تسريع مفاوضات السلام والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحترم حقوق كل الأفغان، بمن فيهم النساء، والأقليات، وتتيح للأفغان التعبير عن آرائهم في اختيار قادتهم، وتمنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها.

وندد المسؤولان بهجمات طالبان المستمرة ومقتل أفغان أبرياء ونزوح المدنيين، كما أشارا إلى التنديد الدولي واسع النطاق بهذه الهجمات.