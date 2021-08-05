بعد إعلان رحيله عن برشلونة.. 3 وجهات محتملة لـ «ليونيل ميسي»

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في تحول صادم للأحداث، أعلن نادي برشلونة أن نجمه الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يكون جزءًا من الفريق بعد الآن.

يأتي ذلك على الرغم من توصل برشلونة وميسي إلى اتفاق واضح لتوقيع العقد الجديد اليوم، إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية الخاصة بلوائح الدوري الإسباني.

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ونشر النادي الكاتلوني بيانًا جاء كالتالي: «يعرب نادي برشلونة عن خالص امتنانه للاعب لمساهمته في نجاحات النادي ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل في حياته الشخصية والمهنية».

بعد ستة عشر عامًا، فاز خلالها ميسي بستة كرات ذهبية كأفضل لاعب في العالم وأحرز أكثر من 600 هدفاً، انفصل ميسي عن برشلونة.

مع ورود شائعات عن طلب أجر يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لا يوجد سوى عدد قليل من الأندية التي يمكنها تحمل تكاليف التعاقد مع ليونيل ميسي، فأين سيذهب؟.

دعونا نلقي نظرة على أبرز 3 أندية يُمكن أن ينتقل إليها ليونيل ميسي..

3- باريس سان جيرمان:

الخيار الأكثر وضوحًا للأرجنتيني هو باريس سان جيرمان، الذي اشتهر بدفع الكثير من الأموال للاعبين. مع وجود نيمار وكيليان مبابي بالفعل في النادي، فإن انضمام ميسي إلى الثنائي سيجعل هجومهما الأكثر رعباً في العالم.

مع انضمام سيرجيو راموس بالفعل إلى حديقة الأمراء، أصبح فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الأكثر اكتمالاً في أوروبا وبالطبع سيكون انضمام ميسي إلى النادي إضافة غير طبيعية، فهل يمكن للباريسيين تعزيز المزيد في شكل ساحر برشلونة. إذا أحضروا الأرجنتيني، فهل سيتمكن باريس سان جيرمان أخيرًا من تحقيق حلمهم الكبير متمثل في الفوز بدوري أبطال أوروبا؟.

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2- تشيلسي:

نادي آخر مليء بالمال حاليًا هو تشيلسي. لا يحتاج نادي غرب لندن إلى ليونيل ميسي في حد ذاته، ولكن عندما يظهر خيار أفضل المواهب في العالم، فإن تشيلسي لديه تاريخ في اتخاذ مثل هذه الخطوة. انضم تياجو سيلفا في صفقة انتقال مجانية الصيف الماضي، ومن الممكن أن يكون ميسي اللاعب التالي.

كان قد تم ربط الفائزين بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعدة لاعبين خلال الأسبوعين الماضيين. لكن بعد أن أتيحت له الفرصة للتعاقد مع ليونيل ميسي، من المُرجح أن يتراجع المدرب الألماني توماس توخيل عن اهتمامه بدبابة إنتر ميلان بروميلو لوكاكو.

في حين أنه قد يكون من الصعب على تشيلسي ضم نجم برشلونة السابق من وجهة نظر نقدية، لكن إذا استطاعوا فعل ذلك بالتأكيد ستكون هذه أفضل طريقة لبدء حملتهم كبطل لأوروبا.

1- مانشستر سيتي:

وأخيرًا وليس آخرًا، يأتي مانشستر سيتي كوجهة أكثر ترجيحًا لليونيل ميسي. وبحسب ما ورد توصلوا إلى اتفاق قبل أن يقرر ميسي اللعب في موسم آخر في كامب نو العام الماضي.

مانشستر سيتي لديه الوسائل - والمال - لإنجاز صفقة. أكثر من ذلك، سيمنح ميسي فرصة لم شمله مع مدربه الإسباني السابق بيب جوارديولا، الذي دربه خلال أكثر فتراته نجاحًا في الدوري الإسباني.

بالطبع، هذا يطرح السؤال. أين يكمن مستقبل هاري كين في حال انضمام ميسي إلى ملعب الاتحاد؟