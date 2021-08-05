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جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمركز ومدينة منشأة القناطر ( صور)

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جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمركز ومدينة منشأة القناطر ( صور) جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمركز ومدينة منشأة القناطر ( صور)

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن الوحدة المحلية لقرية بني سلامة والوحدة المحلية لقرية وردان وقري أتريس والحاجر والوحدة المحلية لقرية أبوغالب لمتابعة الحالة العامة للنظافة والأشغالات وللوقوف علي مستوي الخدمات المؤداة للأهالي.

وشدد نائب المحافظ برفع مستوي النظافة والأشغالات بنطاق المركز والمدينة.

كما تفقد مركز شباب قرية أتريس بنطاق الوحدة المحلية لقرية وردان لمتابعة سير أنتظام العمل والأنشطة المقدمة داخل المركز.

وتفقد مقر الجمعية الزراعية بقرية وردان لمتابعة أعمال الجمعية ومتابعة منظومة العمل الزراعي.

كما اختتم جولتة بتفقد أعمال رصف طريق أبوغالب الكارتة الصحراوي بطول ٤ كم لإيجاد السيولة المرورية بنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر.

وجه نائب المحافظ بأستلام أعمال الرصف بأعلي معايير الجودة طبقا لأعمال الطرح والترسية.

المصرى اليوم

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