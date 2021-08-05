الشناوي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خضع أحمد الشناوي حارس مرمى فريق نادي بيراميدز لجراحة اليوم في ألمانيا تحت إشراف فريق من أفضل الأطباء المتخصصين في إصابات الرباط الصليبي بعدما أصيب مؤخرا مع الفريق.

وخضع الحارس لجراحة الرباط الصليبي بالركبة، حيث أنهت إدارة بيراميدز إجراءات سفره مؤخرًا ليجري الجراحة بنجاح، حيث سيبقى هناك لعدة أيام بناء على نتيجة العملية التي خضع لها.

وعقب عودة الحارس من ألمانيا سيتم تحديد موعد البدء في عمليات العلاج الطبيعي والتأهيل على أمل الإسراع في عودته للملاعب مرة أخرى خلال أقصر فترة ممكنة.