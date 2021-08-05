مانشستر سيتي يضم جريليش لمدة 6 سنوات

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أعلن نادي مانشستر سيتي عن نجاحه في ضم جاك جريليش من صفوف أستون فيلا لمدة 6 سنوات بعد سلسلة من المفاوضات امتدت لشهور.

وقدم صاحب الـ25 أداءً رائعًا مع أستون فيلا في الموسم الماضي فضلًا عن الدور المميز الذي لعبه في وصول منتخب إنجلترا إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وصرح جاك جريليش عقب انضمامه إلى مانشستر سيتي قائلًا: «أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى مانشستر سيتي، السيتي هو أفضل فريق في البلاد مع مدرب يعتبر الأفضل في العالم، إنه حلم تحقق أن تكون جزءًا من هذا النادي خلال المواسم العشرة الماضية، فازوا بألقاب كبرى باستمرار».

فيما قال مدير كرة القدم تكسيكي بيجيريستين للموقع الرسمي «نحن سعداء للغاية لأننا سنرحب بجاك جريليش في مانشستر سيتي؛ إنه موهبة لا تصدق».

ويسعى مانشستر سيتي إلى تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي والمنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا.