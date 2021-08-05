جامعة الإسكندرية تنعى حسب الله الكفراوي: أيقونة المدن العمرانية الجديدة

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نعت جامعة الإسكندرية، ببالغ الحزن والأسى، وفاة المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق، الذي وافته المنية مساء الخميس.

وذكرت الجامعة في برقية عزاء، ان الراحل تخرج في جامعة الإسكندرية، وعمل وزيراً للإسكان لمدة 16 عاما من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993، وعين محافظا لدمياط في نوفمبر عام 1976، ثم رئيساً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العام 1980، وانتخب نقيبا للمهندسين العام 1991، ولقب «بأبوالمدن الجديدة»، لإشرافه على تنفيذ الجيل الأول لعدد من المدن الجديدة، أبرزها 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، والسادات، ودمياط الجديدة، ومراقيا، كما حصل الراحل على قلادة النيل العظمى هي أرفع درجة تكريم مصرية، وتمنح للأشخاص الذين قدموا إسهامًا مميزًا يؤثر على حياة المصريين، وذلك تقديراً لما قام به من إنجازات وجهود لخدمة الوطن.

كما نعى المهندس المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى مدينة برج العرب الصناعية، المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسبق، وقال إن الراحل المهندس حسب الله الكفراوي أيقونة المدن العمرانية الجديدة، والذى شيد العديد من المدن العمرانية الجديدة، مؤكداً أن «الكفراوي» كان من اعظم السياسيين في مواجهة الفساد بجميع صوره وأشكاله في كل ما يتعلق من قضايا تدخل في نطاق وزارة الاسكان والمرافق.

وتوفي المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، الخميس، عن عمر يناهز 91 عاما داخل الشاليه الخاص به بمنطقة مراقيا بالساحل الشمالي، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وولد المهندس حسب الله الكفراوي في 22 نوفمبر 1930 في محافظة دمياط، وتولى وزارة الإسكان لمدة 16 عاماً من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993، وعُين محافظاً لدمياط في نوفمبر عام 1976.