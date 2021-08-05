من داخل مسجد .. محافظ الإسكندرية يشرح تفاصيل مبادرة حياة كريمة لأهالي قرية بهيج

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التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عدداً من أهالي قرية بهيج ببرج العرب بأحد المساجد، الخميس، وذلك عقب إطلاق قافلة طبية وخدمية متكاملة بمدرسة الشهيد «عوض مبارك» لخدمة أهالي قرية بهيج والقرى المجاورة بمركز ومدينة برج العرب، والتي تنظمها لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية ووزارة الصحة وكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وقال «الشريف»، إنه استغل تواجده بالمسجد وسط أهالى القرى لشرح المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصرى.

وتحدث عن المشروعات التي سيتم تنفيذها في جميع القطاعات المختلفة على مستوي قري برج العرب القديمة ضمن المبادرة الرئاسية وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ ٣ مليار جنيه.

وأضاف الشريف أن المحافظة بجميع قياداتها التنفيذية حريصة على خدمة أهالي القري الأكثر احتياجاً، وتوفير جميع احتياجاتهم، مؤكدا على أن باب المحافظة مفتوح لهم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبالهم والاستماع إليهم.

محافظ الاسكندرية يلتقى أهالى برج العرب داخل مسجد (المصدر محافظة الاسكندرية).

من داخل مسجد .. محافظ الاسكندرية يشرح تفاصيل مبادرة "حياة كريمة " لأهالى قرية بهيج (صور)

من داخل مسجد .. محافظ الاسكندرية يشرح تفاصيل مبادرة "حياة كريمة " لأهالى قرية بهيج (صور)