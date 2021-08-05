أخبار عاجلة

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 1373 إصابة جديدة و1062 بتونس و107 بمصر -
فِرار أكثر من 10 آلاف كاميروني إلى تشاد -
"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة -
مباشر .. نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 اغسطس .. شاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم -
نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت الطلاب .. أيقونتين جديدتين للنتيجة الآن .. صور -
قريب من المريوطية.. حريق هائل بالقرب على الطريق الدائري -
بكري سليم: هل يصح رئيس نادي في الدوري يقول «كوكو واوا» على الفيس بوك -
الجيزة تضبط مصانع غير مرخصة و 11 توك توك -
محافظ القاهرة يتابع رفع المخلفات بشق الثعبان -
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ورابط البث المباشر لمؤتمر وزير التربية والتعليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

من داخل مسجد .. محافظ الإسكندرية يشرح تفاصيل مبادرة حياة كريمة لأهالي قرية بهيج

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عدداً من أهالي قرية بهيج ببرج العرب بأحد المساجد، الخميس، وذلك عقب إطلاق قافلة طبية وخدمية متكاملة بمدرسة الشهيد «عوض مبارك» لخدمة أهالي قرية بهيج والقرى المجاورة بمركز ومدينة برج العرب، والتي تنظمها لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية ووزارة الصحة وكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وقال «الشريف»، إنه استغل تواجده بالمسجد وسط أهالى القرى لشرح المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصرى.

وتحدث عن المشروعات التي سيتم تنفيذها في جميع القطاعات المختلفة على مستوي قري برج العرب القديمة ضمن المبادرة الرئاسية وذلك بتكلفة تقديرية تبلغ ٣ مليار جنيه.

وأضاف الشريف أن المحافظة بجميع قياداتها التنفيذية حريصة على خدمة أهالي القري الأكثر احتياجاً، وتوفير جميع احتياجاتهم، مؤكدا على أن باب المحافظة مفتوح لهم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبالهم والاستماع إليهم.

محافظ الاسكندرية يلتقى أهالى برج العرب داخل مسجد (المصدر محافظة الاسكندرية).

من داخل مسجد .. محافظ الاسكندرية يشرح تفاصيل مبادرة "حياة كريمة " لأهالى قرية بهيج (صور)
من داخل مسجد .. محافظ الاسكندرية يشرح تفاصيل مبادرة "حياة كريمة " لأهالى قرية بهيج (صور)
من داخل مسجد .. محافظ الاسكندرية يشرح تفاصيل مبادرة "حياة كريمة " لأهالى قرية بهيج (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مستشار الرئيس السيسي: التلقيح ضد كورونا إجباري قريبا

مستشار الرئيس السيسي: التلقيح ضد كورونا إجباري قريبا

السيسي يوجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب قبل بدء الدارسة

السيسي يوجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب قبل بدء الدارسة

السيسي: لن نلغي الدعم وسنعيد تنظيمه

السيسي: لن نلغي الدعم وسنعيد تنظيمه

غرفة التطوير العقاري و«شعبة الاستثمار» تعقدان اجتماعًا لمناقشة توجيه السيسي بتنفيذ 30% من المشروعات قبل طرحها

غرفة التطوير العقاري و«شعبة الاستثمار» تعقدان اجتماعًا لمناقشة توجيه السيسي بتنفيذ 30% من المشروعات قبل طرحها