حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرى برج العرب في الإسكندرية

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شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ترافقه جاكلين عازر نائب المحافظ، وممثلي رئاسة مجلس الوزراء، والتنمية المحلية، ومؤسسة حياة كريمة، اليوم الخميس في إطلاق قافلة طبية متكاملة بمدرسة «الشهيد عوض مبارك» لخدمة أهالي قرية بهيج والقرى المجاورة بمركز ومدينة برج العرب، والتي تنظمها لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، ووزارة الصحة وكلية الطب جامعة الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصري.

وقال محافظ الإسكندرية أن القافلة الطبية جاءت في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتنظيم قوافل طبية بالقري الأكثر احتياجا، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب الشريف عن سعادته بتواجده وسط المواطنين البسطاء من قرى برج العرب، موضحاً أن هذه القافلة هي أقل ما يمكن أن تقدمه الدولة لتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح أن المحافظة بذلت جهد كبير في التنسيق مع جميع الجهات لإطلاق هذه القافلة التي يشارك فيها وزارة الصحة، والتأمين الصحي، وجامعة الإسكندرية، بتواجد الأطباء والمتخصصين والاستشاريين من كافة التخصصات.

وأشار المحافظ أنه عقب الكشف سيتم توفير جميع الأدوية بالمجان للحالة مباشرة. وسيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية على الفور إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بمدينة الإسكندرية. مؤكداً على أنه سيتم تكرار تلك القوافل بصفة مستمرة لخدمة أهالينا البسطاء.

وفي سياق متصل؛ قال الشريف أن الدولة بجميع مؤسساتها حريصة على تقديم كامل الدعم لأهالينا بالقري والنجوع وتوفير أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم. وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية.

من جانبها؛ ثمنت الدكتورة جاكلين عازر جهود جميع الجهات المشاركة في القافلة الطبية، وأوضحت أن القافلة تشمل جميع التخصصات.

وأضافت عازر أن تواجدنا اليوم بمثابة رسالة لـ أهالينا البسطاء في كل مكان بأن مؤسسات الدولة متواجدة معهم وترصد كل احتياجاتهم أول بأول ونعمل على تلبيتها.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدائرة، والدكتور محمد شعبان ممثل مجلس الوزراء، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، وماجدة حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد شعبان وأحمد الملاح ودعاء النمر ومحمد الطنوبي ممثلي وأعضاء مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية.

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرى برج العرب فى الاسكندرية في إطار "حياة كريمة" (صور)

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرى برج العرب فى الاسكندرية في إطار "حياة كريمة" (صور)

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرى برج العرب فى الاسكندرية في إطار "حياة كريمة" (صور)

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرى برج العرب فى الاسكندرية في إطار "حياة كريمة" (صور)

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرى برج العرب فى الاسكندرية في إطار "حياة كريمة" (صور)

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرى برج العرب فى الاسكندرية في إطار "حياة كريمة" (صور)

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرى برج العرب فى الاسكندرية في إطار "حياة كريمة" (صور)

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرى برج العرب فى الاسكندرية في إطار "حياة كريمة" (صور)

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرى برج العرب فى الاسكندرية في إطار "حياة كريمة" (صور)

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرى برج العرب فى الاسكندرية في إطار "حياة كريمة" (صور)

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرى برج العرب فى الاسكندرية في إطار "حياة كريمة" (صور)

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرى برج العرب فى الاسكندرية في إطار "حياة كريمة" (صور)

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرى برج العرب فى الاسكندرية في إطار "حياة كريمة" (صور)

قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرى برج العرب فى الاسكندرية في إطار "حياة كريمة" (صور)