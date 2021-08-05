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مصطفى بكري: يفتح قلبه للجميع ويتحدث بوضوح وبساطة ()

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مصطفى بكري: السيسي يفتح قلبه للجميع ويتحدث بوضوح وبساطة (فيديو) مصطفى بكري: يفتح قلبه للجميع ويتحدث بوضوح وبساطة ()

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح ، كالعادة يفتح قلبه للجميع ويتحدث بوضوح وبساطة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يوم الثلاثاء الماضي وبعد افتتاح مدينة الغذاء، تحدث الرئيس مع الإعلاميين والصحفيين.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الإعلاميين أنه يرحب بأي رأى مختلف لأن الاختلاف سنة من السنن، وأنه لا مشكلة في الاختلاف في وجهات النظر بما يضمن تحقيق السلامة لمصر وشعبها.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، إن إيمان الرئيس وصدره الرحب بالرأي والرأي الأخر يجعلنا نقول أننا في دائما في حاجة إلى الرأي والرأي الأخر، ولا يجب أن نصادر الآراء الأخرى خاصة إذا كانت هذه الآراء في إطار الدفاع عن الدولة الوطنية ومؤسسات الدولة المصرية.

المصرى اليوم

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