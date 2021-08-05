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حملات تموينية للتأكد من صرف الخبز بالسعر المدعم بمخابز الطود جنوب الأقصر

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حملات تموينية للتأكد من صرف الخبز بالسعر المدعم بمخابز الطود جنوب الأقصر حملات تموينية للتأكد من صرف الخبز بالسعر المدعم بمخابز الطود جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأسواق والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق للتأكد من انتظام انتاج وتوزيع الخبز البلدي المدعم ومراقبه الأسعار وتوافر السلع الغذائية والمواد البترولية والبوتاجاز ومدي مطابقتها للمواصفات والوزن.

وكلف الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، التفتيش المالي والاداري بالوحده المحليه لمركز ومدينة الطود ورؤساء القري التابعه للمركز بالتنسيق مع إدارة بالطود، الخميس، بعمل حملات علي الأسواق والمخابز البلدي وبيع المواد الغذائية، وأسفرت الحملة عن ضبط حالتين مخالفه لعدم الالتزام بالوزن والمواصفات.

من جانبه أكد رئيس مركز ومدينة الطود، على استمرارية الحملات التموينية بمركز الطود طبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والجهات المعنيه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر المنتج والأوزان وفقاً للحصص المقررة ومراعاة السلع والمواد الغذائية لكل المواصفات والاشتراطات الصحية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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