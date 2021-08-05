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منظمة الصحة: الوفيات المرتبطة بكورونا في إفريقيا تصل إلى ذروة قياسية

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منظمة الصحة: الوفيات المرتبطة بكورونا في إفريقيا تصل إلى ذروة قياسية منظمة الصحة: الوفيات المرتبطة بكورونا في إفريقيا تصل إلى ذروة قياسية

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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في إفريقيا وصلت إلى ذروة قياسية في الأسبوع الذي انتهى في الأول من أغسطس.

وقالت المنظمة، في بيان، إنه تم تسجيل أكثر من 6400 وفاة، بزيادة بنسبة اثنين في المئة، مقارنة مع الأسبوع السابق.

وشكلت الوفيات في جنوب إفريقيا وتونس أكثر من 55%.

وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات يزداد في 15 دولة.

وبشكل عام تجاوز إجمالي عدد الإصابات في العالم اليوم الخميس حاجز المائتي مليون إصابة، وبلغ 200.152.057، أما إجمالي الوفيات فقد بلغ 4.255.443 مليون، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

المصرى اليوم

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