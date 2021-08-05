زيلينسكي: النجاح في حل قضية دونباس يعتمد بنسبة 90% على بوتين

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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه «يفعل ما بوسعه» لحل قضية دونباس، لكنه أكد أن «النجاح في هذا الأمر يعتمد بنسبة 90% على الرئيس الروسي» فلاديمير بوتين.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية «أريد حقا هذا (إنهاء الحرب في دونباس). أفعل كل شيء من أجل هذا. لكن للأسف، لا يعتمد كل شيء على. أعتقد اليوم، وأنا لا أخفي ذلك مطلقا، والرئيس الروسي يعرف رأيي، أن 90% من النجاح في عودة دونباس والسلام في أوكرانيا وإنهاء احتلال أراضينا يعتمد على شخص واحد».

وتشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا أزمة عسكرية سياسية منذ العام 2014 على خلفية انقلاب على السلطة في العاصمة كييف جاء بعد احتجاجات واسعة شاركت فيها بشكل نشط القوى القومية.