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حكم بحبس لواء شرطة على المعاش صفع طفلا في سوبر ماركت بالمنصورة ()

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حكم بحبس لواء شرطة على المعاش صفع طفلا في سوبر ماركت بالمنصورة (فيديو) حكم بحبس لواء شرطة على المعاش صفع طفلا في سوبر ماركت بالمنصورة ()

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قضت محكمة جنح ثاني المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالحبس سنة مع الشغل على لواء شرطة بالمعاش بعد اتهامه بصفع طفل داخل سوبر ماركت في مدينة المنصورة، اعتراضا منه على طلب الطفل أن ينقل سيارته من أمام باب جراج البرج الذي يعمل فيه والده لأنها تغلق الباب الرئيسي.

وترجع الواقعة لشهر أبريل الماضي حيث تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع يظهر فيه شخص يعتدي بالصفع على وجه طفل فأسقطه أرضا .

وتلقى مدير أمن الدقهلية اخطارا من مدير مباحث المديرية يفيد بتلقى بلاغ من والد الطفل "سامح.م"، 7 سنوات، بقيام شخص مجهول بالتعدي على نجله بالضرب وقدم مقطع فيديو يظهر فيه صورة الشخص ورقم سيارته ، وتمكنت مباحث الدقهلية من تحديد شخصية المعتدة وتبين أنه يدعى "حسن .أ" لواء شرطة على المعاش، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل لنيابة ثان المنصورة للتحقيق .

وواجهت النيابة العامة المتهم بمقطع الفيديو المسجل من كاميرات المراقبة في السوبر ماركت، فأنكر جميع الاتهامات الموجهة إليه، واعترف أن رقم السيارة مطابق لنفس سيارته، وأن السيارة التي أغلقت باب الجراج تشبه سيارته.

فوجهت له النيابة تهم منها التعدي على طفل واحداث اصابته، وتعريض حياة الطفل للخطر بضربه ، وأحالت النيابة المتهم لمحكمة جنح ثان المنصورة الجزئية، في القضية رقم 5020 لسنة 2021 والمقيدة ضد "حسن. أ. أ"، لواء شرطة متقاعد، لأنه بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة يوم 7/4/2021، أحدث عمدا إصابة الطفل المجني عليه "سامح م. خ"، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما، كما عرض حياة الطفل المجني عليه للخطر بأن تعدي عليه بالضرب، وقضت المحكمة بحبس المتهم سنة مع الشغل .

وقال محمد خالد عثمان، محامى أسرة الطفل "إن الحكم بحبس المتهم سنة مع الشغل جاء ردعا لمن تسول له نفسه التعدي علي اطفالنامهما تكن مكانته أو وظيفته، ونشكر القضاء المصري علي نزاهته."

المصرى اليوم

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