السجن 5 سنوات لمتهم انتقم من جاره بحرق بيته في الفيوم

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حكّمت المحكمة حضورياً بمعاقبة محمد مسعد على أبوحامد بالسجن لمدة خمس سنوات وامرت بتغريم المتهم مبلغ خمسة الاف جنيه عما اسند اليه من اتهامات وامرت بإيداعه تحت مراقبة الشرطه لمدة العقوبه المقضي بها والزمته بالمصاريف الجنائيه لقيام المتهم بوضع النار عمداً في مسكن المجني عليه رمضان حسن حسين عن طريق إلقاء مادة قابلة للإشتعال ( مولوتوف )، وأشعل الثقاب مما ترتب عليه امتداد النار إلى المسكن وحرقه واستعراض القوه والتلويح بالعنف واستخدام القوه لترويع المجني عليه رمضان حسن حسين لخلافات سابقه بينه وبين المتهم وأحرز المتهم سلاحا ناريا وذخائر وسلاحا ابيضا و( زجاج مولوتوف) بدون مسوغ قانونى كما قام بسرقة مواشى من منزله.

صدر الحكم برئاسة المستشار ايهاب جمال عبدالحكيم ( رئيس المحكمة )وعضوية المستشــــــــــــار ين خالد محمد عبدالسلام ومحمد اسامه الصاوي وامانة سر محمد عبدالبصير قرني.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه إستقر في يقين المحكمة واطمأن إلية وجدانها مستخلصة من أوراقها وسائر ماتم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في انه على إثر نشوب خلافات بين ( المتهم والمجنى عليه توجه المتهم إلى منزل المجنى عليه (الشاهد الأول ) وقام بإطلاق أعيرة نارية من بنادق آلية كانت بحوزته وأضرم النيران في منزله باستخدام زجاجات المولوتوف مما أدى إلى احتراق المنزل

وكانت النيابة العامة قدمت لمحكمة جنايات الفيوم اقوال 6 من الشهود عن واقعة قيام المتهم باضرام النيران في منزل المجنى عليه بمركز اطسا وهم رمضان حسن حسين معتوق، وعلي عبدالحميد عبدالرسول سليمان، وعاشور محمود جبريل حامد، وعماد السيد محمود رزق، ونقيب شرطة عبدالله عثمان عبدالله عثمان، معاون مباحث مركز شرطة أطسا

وشهد المجنى عليه رمضان حسن حسين معتوق في اقوال النيابة التي تم تقديمها للمحكمة انه على اثر خلافات بينه وبين المتهم قام بالتعدي على مسكنه بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة نارية (بنادق آلية) كانت بحوزته والقاء مولوتوف على مسكنه مما أدى إلى اضرام النيران بالمسكن واعزى قصده من ذلك هو البلطجة والسرقة.